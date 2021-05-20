كتائب القسام تعلن استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل برشقات صاروخية

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية على قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين فجر الخميس.

ومساء أمس الأربعاء، أعرب القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، عن توقعه بأن إسرائيل ونشطاء غزة سيتوصلون إلى وقف لإطلاق النار خلال يوم أو يومين، من شأنه أن ينهي العنف المستمر عبر الحدود منذ عشرة أيام.

وقال أبو مرزوق في تصريح متلفز: أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح.

من جانب آخر، أعرب قادة وخبراء عسكريون في الولايات المتحدة في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عن قلقهم من خطر اتساع رقعة الصراع الدائر منذ أيام بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأشار بعضهم إلى تغير واضح في موقف الشارع الأمريكي من الصراع في الشرق الأوسط.

