عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينتيا خليفة تروي أصعب مشاهدها في حرب أهلية وضد الكسر.. فيديو

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة

حلت النجمة  سينتيا خليفة في ندوة خاصة بموقع “صدى البلد”، للحديث عن أحدث أعمالها فى موسم دراما رمضان 2021.

وكشفت خلال الندوة عن كواليس اصعب مشاهدها فى مسلسلى حرب أهلية وضد الكسر.

وقالت سينتيا خليفة ان اصعب مشاهدها فى مسلسل “حرب” اهلية هو مشهد اجهاضها وعلمها بوفاة عزيز زوجها.

ومن ناحية أخرى كشفت سينتيا خليفة عن اصعب مشاهدها بمسلسل “ضد الكسر” وهو عندما تركها محمد فراج .

txt

سينتيا خليفة تروى لـ صدى البلد تفاصيل أولى تجاربها الفنية فى مصر.. فيديو

txt

استقبلتوني أحسن استقبال.. سينتيا خليفة توجه رسالة لجمهوها من مصر

وتطرقت خلال الندوة إلى مشاركتها النجمة نيللى كريم مسلسل “ضد الكسر” ، معتبرة أنها فرصة طيبة للظهور في دراما رمضان بعملين من العيار الثقيل.

وتحدث النجمة اللبنانية عن مشاركتها مؤخرا في أعمال مصرية عربية مثل مسلسل "نمرة اتنين" و " وادي الجن"، وعرضهما على المنصات المدفوعة.
 

 

نيللي كريم دراما رمضان محمد فراج حرب أهلية دراما رمضان 2021 سينتيا خليفة

ترشيحاتنا

هنا فلسطين | مستشار الأمن القومي الأمريكي يتواصل مع مصر لخفض التصعيد.. وإعلام عبري يتوقع موعد إنهاء عدوان إسرائيل على غزة

لو انت مسافر.. أفضل طرق رفع سيارتك بشكل آمن لمدة طويلة

مستشار الرئيس: ندرس جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحسبا لهذا الأمر

9 معلومات عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. تعرف عليها

ألمانيا تمنع انتخابات الرئاسة السورية على أراضيها

خوفا من كورونا.. اليابانيون يعارضون تنظيم الألعاب الأولمبية في الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كواليس تقديم لجنة الزمالك استقالتها بسبب لافتات مرتضي منصور

اجتماع مرتقب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة |فيديو

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

الحكومة: السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط

محمد صلاح: فاروق جعفر ''خرب'' نادي الزمالك

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الوضع سيئ.. مصدر طبي يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ