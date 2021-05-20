سينتيا خليفة تروي أصعب مشاهدها في حرب أهلية وضد الكسر.. فيديو

حلت النجمة سينتيا خليفة في ندوة خاصة بموقع “صدى البلد”، للحديث عن أحدث أعمالها فى موسم دراما رمضان 2021.

وكشفت خلال الندوة عن كواليس اصعب مشاهدها فى مسلسلى حرب أهلية وضد الكسر.

وقالت سينتيا خليفة ان اصعب مشاهدها فى مسلسل “حرب” اهلية هو مشهد اجهاضها وعلمها بوفاة عزيز زوجها.

ومن ناحية أخرى كشفت سينتيا خليفة عن اصعب مشاهدها بمسلسل “ضد الكسر” وهو عندما تركها محمد فراج .

وتطرقت خلال الندوة إلى مشاركتها النجمة نيللى كريم مسلسل “ضد الكسر” ، معتبرة أنها فرصة طيبة للظهور في دراما رمضان بعملين من العيار الثقيل.

وتحدث النجمة اللبنانية عن مشاركتها مؤخرا في أعمال مصرية عربية مثل مسلسل "نمرة اتنين" و " وادي الجن"، وعرضهما على المنصات المدفوعة.

