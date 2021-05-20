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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: اعترضنا أكثر من 4 آلاف صاروخًا من غزة منذ بداية التصعيد

إسرائيل: اعترضنا أكثر من 4 آلاف صاروخ من غزة منذ بداية التصعيد

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن القبة الحديدية اعترضت 4070 صاروخًا من قطاع غزة منذ بداية التصعيد.

ونشر حساب سلاح الجو الإسرائيلي الرسمي عبر موقع "تويتر"، تغريدة قال فيها إن 200 صاروخ وقذيفة أطلقت على إسرائيل خلال الـ24 ساعة منها 70 الليلة الماضية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من 610 صاروخًا فشلوا في الوصول إلى إسرائيل منذ بداية التصعيد، لافتًا إلى أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ التي أطلقت من غزة بنسبة 90%.

وتابع: "إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة على إسرائيل متوقف منذ الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية".

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وأمس الأربعاء، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بإنشاء بنى تحتية واسعة النطاق تحت قطاع غزة وباستخدامها مناطق مأهولة لتخزين أسلحة وشن هجمات على إسرائيل.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلي على أنه اتخذ سلسلة إجراءات بهدف تخفيف التوترات وتفادي التصعيد، منها طلب تأجيل إجراءات إجلاء ستة عوائل فلسطينية من الشيخ جراح، وحث اليهود على الامتناع عن زيارة الحرم القدسي في أيام محددة، لكن هذه الخطوات لم تنجح.

وأكد نتنياهو عدم وجود جدول زمني لإنهاء العملية الإسرائيلية في غزة، مشددا على أن بلاده "تهتم أولا بتحقيق الأهداف المطروحة وليس بموعد انتهاء الحملة".

 

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