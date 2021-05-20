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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سلطة الطيران تعلن قرارات جديدة للمسافرين إلى المملكة السعودية

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أعلنت سلطة الطيران المدني، عن بدء تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين الي المملكة العربية السعودية علي أن يتم العمل بها اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني بالمملكة هناك.

 

وألزمت سلطة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية،  شركات الطيران ووكلاء السياحة بعدة شروط للسماح بدخول كل من « السعوديين - الدبلوماسيين - الكوادر الطبية» وهي :

 

- عمل فحص pcr قبل السفر لمن هم فوق 8 اعوام قبل السفر 72 ساعة

- الخضوع لحجر مؤسسي لمدة ٧ ايام وإجراء فحصين PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد،  الاول عند الوصول والثاني بعد مرور ٦ ايام  في الحجر المؤسسى.

 

ويستثنى من ذلك عده  فئات مع تقديم المستندات الموكده علي خضوعهم لهذه الاستثناءات وهى:

1- المواطنونً والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية ، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتدا ءً من اليوم السادس مع تطبيق ‏الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.


2- العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص( PCR ) لهم في نهاية مدة الحجر ابتدا ءً من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة .

3 - المحصنين ومرافقيهم من دونً سن 18 من المواطنين والمقيمين، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص  (PCR ) لهم في نهاية مدة الحجر ابتدا ءً من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة .


4 -‏ الوفود الرسمية.


5 - من يحملونً تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيونً وعوائلهم المقيمين على ان تتم تطبيق اجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.


6- طواقم الملاحة الجوية.


7- من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

وأوضحت سلطة الطيران المدني، أن جميع الركاب غير المشمولين في الفئات المستثناه دفع قيمه الحجر المؤسسي وفحص PCR قبل السفر من خلال مكتب الوكلاء المعتمدين وسيتم إصدار قسيمه(EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر، ويستثني من عمل الفحصين ( PCR) للقادمين من خارج المملكه العربيه السعوديه جميع من هم دون سن ال 8 سنوات .

سلطة الطيران لمملكة العربية السعودية فحص pcr شركات الطيران وزارة الصحة الحجر الصحي

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