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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يطالب ميركل وأوروبا بالتحرك لوقف عدوان إسرائيل

ميركل ومحمود عباس
ميركل ومحمود عباس

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أطلع عباس، ميركل، على الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على القدس والمسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح وجميع مدن الضفة الغربية.

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وأكد الرئيس، ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، والعمل السياسي من أجل إنهاء الاحتلال لدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعا إلى ضرورة خلق الأمل وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنهاء دوامة العنف والتوتر التي تشهدها المنطقة.

بدورها، أكدت ميركل موقف ألمانيا الداعي لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، مشددة على دعم ألمانيا لتحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قالت في وقت سابق من اليوم الخميس، إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، مضيفة أن ألمانيا تريد أن تقود الدبلوماسية إلى حل دائم للوضع في الشرق الأوسط.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أكدت ميركل أنها تؤيد "المحادثات غير المباشرة" مع حماس حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

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