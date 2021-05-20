انطلاق امتحانات معهد البحوث بـ جامعة أسوان.. السبت

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن إنطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2020 بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل يوم السبت المقبل، على أن تنتهي في 2 يونيو، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

أشار الدكتور أيمن محمود عثمان إلى أن الجامعة اتخذت الاستعدادات اللازمة لسير الامتحانات من تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام الباحثين بالإجراءات من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل اللجان وخارجها، كما تم تجهيز 8 قاعات لأداء الامتحانات التي يخوضها 738 باحثا بمختلف أقسام المعهد والتي يبلغ عددها 6 أقسام وهي سياسة واقتصاد وأنثربيولوجي وموارد طبيعية ولغات إفريقية وجغرافيا وتاريخ.

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ولفت الدكتور أيمن عثمان إلى أهمية المتابعة الدورية لأعمال الامتحانات والعمل على تيسير الصعوبات التى تواجه الدارسين بالمعهد، موجهاً بضرورة توفير الجو الملائم مع ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لحماية الطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات.

وتابع أيمن عثمان أن ذلك يأتى في إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة وأن الطلاب يؤدون الامتحانات تحريريًا، لضمان سلامة العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور حسين أدام وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، أن 308 باحثين يؤدون امتحانات درجة الماجستير و56 باحثا درجة الدكتوراه و374 درجة الدبلومة، كما تم تعقيم ورش المدرجات وتوفير لجنة طبية لمتابعة الطلاب صحيا وتقديم الرعاية الصحية في حالة حدوث أي طوارئ، كما تم تجهيز 2 كنترول أحدهما لطلاب الدبلومة والآخر لطلاب الماجستير والدكتوراه.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حزمة من المشروعات المشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد بإستثمارات ستصل إلى 500 مليون جنيه والمخطط تنفيذها خلال المرحلة القادمة من خلال الاجتماع الذى عقده مع اللواء حسن العفيفى نائب رئيس الهيئة.