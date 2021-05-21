أدعية يوم الجمعة المستجابة .. تفرج الكروب وتوسع الأرزاق

أدعية يوم الجمعة المستجابة .. يعتبر يوم الجمعة من الأيام الفضيلة فهو خير أيام الأسبوع، ويفضل للمسلم فيها الدعاء، حيث فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، ويستحب الإكثار من الدعاء فيه، ولا يوجد تخصيص لأدعية وأذكار في الجمعة وليلتها إلا ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار من الصلاة عليه، وقراءة سورة الكهف، وعلى المسلم أن يدعو المسلم ما شاء من الأدعية، ويتحرّى ساعة الاستجابة، وهناك أدعية كثيرة يستحب على المسلم أن يرددها في يوم الجمعة حتى ينال الثواب الكبير من رب العالمين.

أدعية يوم الجمعة المستجابة



اللهم في يوم الجمعة لا تحرمني من أمنيه تفرح قلبي، وتوبة تجلي همي وتوفيقا ينير دربي،

وسعاده تذهب حزني، وبركه تلازم عمري، وعملاً يرضيك عني، ادعوك أن تصلح حالي وتسعد

حياتي، وتحقق ما في بالي، وأسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب

إنك على كل شيء قدير.

« اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

« اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».

« اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».

« اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

أدعية يوم الجمعة قصيرة

اللهم في يوم الجمعة، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.

اللهم في يوم الجمعة، اكرم خواطرنا بسماع خبر جميل، واشف كل مريض، وارحم كل ميت،

واشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير.



اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر.

ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت.



اللهم في صباح يوم الجمعة جنبني الحيرة والتشتت، وألهمني بقرار به أستقيم.

اللهم في يوم الجمعة اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، اللهم إغفر لنا ما مضى وأصلح لنا

ما بقى واكتب لنا رضاك وعفوك.

«اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ».

« اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

دعاء يوم الجمعة للمهموم

اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ.

رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا فاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

دعاء يوم الجمعة للحبيب

« أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملًا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرًا يقهر عدوك وذكرًا يشغل وقتك وعفوًا يغسل ذنبك وفرجًا يمحو همك».

« اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك».

« اللهم أجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم».

« اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وأبعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والآخرة، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة).

« اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الارض وارحمه في بطن الارض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه».

« يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين و أبعثه يوم الآخرة من أهل اليمين».4- « اللهم إني أحبه أكثر من حبي لنفسي اللهم لا قوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه اللهم إني استودعتك إياه من كل أذى يا الله».

« اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره».

« ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته».

« اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأسا يبكيني».

« اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني».

«اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين».

« اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب».

« اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي».دعاء يوم الجمعة للحبيب1- « اللهم ياحنان يا منان افتح لـ "الاسم" أبواب الرزق الحلال واغنيه بحلالك عن حرامك يا رزاق يا كريم اللهم ارزقنا راحة البال».

« اللهم ارزقنا بركة في العمر ونور في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق».

« اللهم اكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين».

«اللهم ارزقه السعادة الدائمة ومداخيل الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب وبشره بأجمل الأقدار».

« اللهم حقق له ما يتمنى وارزقه حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال، اللهم إني استودعتك أموره كلها مستقبله رزقه وتوفيقه يا رب، اللهم أسعد قلبه بتحقيق ما يتمنى وابعد عنه كل أذى».



ادعية للمتوفى يوم الجمعة

اللهم اغفر لموتانا ولأموات المسلمين، وارحمهم برحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه اجمع (المتوفي) بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، ارحم المتوفي رحمة واسعة واغفر له.

اللهم إنّ فلاناً بن فلان في ذمّتك، وحبل جوارك، فقِه من فتنة القبر، وعذاب النّار.

اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه اللهم إن كان مُحسناً فزده في حسناته، وإن كان مُسيئاً فتجاوز عنه.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له، وارحمهُ، إنّك أنت الغفور الرّحيم.



اللهم ارحم من فارقونا إلى القبور، وانزل عليهم الضياء والنور والفسحة، رب اجعل بطون الألحاد خير منازلهم، وفسيح جنانك هي ديارهم وقرارهم.

في بطون القبور أجساد تسألكم دعوة تقيهم ناراً حارة، وتسكنهم جنهَ لا يرون فيها شمساً، ولا زمهريرا، يا رب ارحم من أتعبنا فراقهم، واسكنهم جنتك.

اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

يارب إنك قبضت أرواحاً غالية علينا، ونحن لا نملك غير الإيمان بالقدر، يا رب ارحمهم، وانزل صبرك علينا، واغفر لهم، وارحمهم، ووسع عليهم القبور.

اللهم أرحم من تركوا خلفهم قلوب حزينة وبيوت ناقصة، اللهم أجعلهم أصحاب جنة لا دموع فيها، ولا فراق، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ أفسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.