الأردن: القدس خط أحمر ومن يقترب منها يلعب بالنار

القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن المملكة الأردنية ستظل تدافع عن القضية الفلسطينية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع فى فلسطين، أن القدس يوظف كل امكانياته لحماية القدس، وحماية الوضع القانوني و التاريخي بها.



ولفت إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يؤكد أن القدس خط أحمر، وأن المساس بالقدس لعب بالنار، وأن المملكة ستبذل كل الجهد بالتعاون مع الأشقاء، من أجل القدس.

تعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالاستمرار في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيواصل توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين وتزويدهم بما يحتاجونه على المستويين الطبي والإغاثي وتسيير المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول شقيقة وصديقة عبر أراضيه.

وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي علي ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في القدس الشرقية والمسجد الأقصى والتي قادت إلى التصعيد الخطير الدائر.

وأشار الملك عبدالله الثاني الي مواصلة التنسيق الوثيق بين الأشقاء العرب وبذل الجهود لبلورة موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء العدوان على غزة.