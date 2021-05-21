مخاوف جديدة من تفشي موجة ثالثة لـ سلالة كورونا الهندية في بريطانيا

بعد الخطط التي اتبعتها الدول الأوروبية لتخفيف القيود المتبعة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن أظهرت أرقام جديدة أن حالات الإصابة بالسلالة الجديدة الهندية في إنجلترا ارتفعت بنحو 50 % في ثلاثة أيام، وأكثر من الضعف في أسبوع.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الاخباري، ازدادت الأرقام بأكثر من 1000 منذ يوم الاثنين ، وأكثر من 2000 في الأيام السبعة الماضية ، وفقا للأرقام الرسمية، وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنه تم تأكيد 3424 حالة إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، الذي يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتشار في المملكة المتحدة .

تمثل أرقام يوم الخميس ارتفاعًا قدره 2111 عن الأسبوع السابق ، عندما كان هناك 1313 حالة ، وزيادة بنسبة 47 % منذ يوم الاثنين البالغ 2323 حالة في المملكة المتحدة، فيما حذر عضو في المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة في وقت سابق يوم الخميس من أن المملكة المتحدة قد تشهد بداية موجة ثالثة من الوباء.

وتقع الغالبية العظمى من الحالات المتغيرة في الهند في إنجلترا ، حيث تم تأكيد 3245 حالة ، منها 136 في اسكتلندا و 28 في ويلز و 15 في أيرلندا الشمالية، بينما تركزت معظم الحالات في الشمال الغربي ، خاصة في بولتون، وفي لندن.

قالت ميرا تشاند ، مديرة المجموعة الاستشارية، إن الأشخاص الأساسيين في المناطق الأكثر تضرراً الذين لم يتلقوا بعد جرعتهم الثانية من اللقاح قد تقدموا لطلب اللقاح، متابعة: "هذا مهم للغاية في ضوء تقييمنا الحالي بأن السلالة الجديدة (B1617.2) انتشرت بسرعة في إنجلترا وقد تكون قابلة للانتقال بشكل كبير".

من جانبه عبر أندرو هايوارد ، خبير الأمراض المعدية في جامعة كوليدج لندن عن قلقه، وقال إنه قلق للغاية بشأن ظهور السلالة الهندية التي قد تكون بحاجة إلى تدابير جديدة للسيطرة عليها، ومن المرجح أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد، مضيفا: " بينما اعتقدنا دائمًا أنه سيكون لدينا موجة أخرى من كوفيد-19 ، فإن حجم تلك الموجة سيعتمد إلى حد كبير على مدى قابلية انتشار السلالة الجديدة".

فيما حذر كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي ، الأسبوع الماضي ، من أن السلالة الهندية ستكون هي السائدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، وأضاف خبراء آخرون هذا الأسبوع إن ذلك قد يحدث في غضون أيام، حيث تم العثور على السلالة الجديدة بالفعل في 15 منطقة على الأقل في إنجلترا.