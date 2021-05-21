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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه: تركيب وتوريد أكثر من مليون عداد مسبق الدفع

جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية للقابضة للمياه

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019/2020.

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل العدادات مُسبقة الدفع، وتم تركيب 530 ألف عداد مسبق الدفع، وجارٍ توريد 576 ألف عداد، و27 ألف عداد بأقطار كبيرة.

كما تم تركيب 17 ألف عداد بالجهات الحكومية، مع توفير أكثر من وسيلة للتحصيل الإلكترونى، من خلال تطبيق 125، والموقع الإلكترونى للشركة القابضة، والبوابة التجارية الإلكترونية، وتطبيقات ونقاط البيع لشركات الدفع الإلكترونى، والتى تصل إلى 416 ألف نقطة بيع تقريباً، بالإضافة إلى مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات "الإسكادا" فى 138 محطة، مع التحديث المستمر للمخطط العام، وتدقيق وتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحديث خرائط النظم الجغرافية (GIS)، وإعداد الدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الاحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية، مشيراً إلى أن هناك 211 محطة للمياه والصرف حاصلة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) حتى إبريل 2021، وتلك المحطات تمثل 52 % من إجمالى مياه الشرب المنتجة، و30% من مياه الصرف المعالجة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة وضعت خطة لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 10 % خلال 5 سنوات، والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تنفيذ 4 محطات طاقة شمسية بالشركات التابعة، بإجمالى قدرة 477 كيلو وات.

وتم تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام "الحمأة"، الناتجة عن معالجة الصرف الصحى، بمحطة معالجة الصرف الصحى بسخا لإنتاج ما يقرب من 16 ميجا وات يومياً، كما أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الفنية لتقليل الفاقد بشبكات مياه الشرب، كالتوسع فى برامج الكشف عن التسرب (DMA)، بالإضافة إلى تركيب عدادات لقياس الإنتاج بالمحطات، وإحلال وتجديد الشبكات، وتركيب واستبدال العدادات العاطلة، والتوسع فى مواجهة وصلات الخلسة.

وأكد رسلان، الاهتمام البالغ بكفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان على سلامة المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، وتضم المنظومة 459 معملاً متنقلاً وسيارات لجمع العينات، و444 معملاً بمحطات المياه، و265 معملا بمحطات الصرف الصحى، و158 معملاً فرعياً تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، و28 معملاً مركزياً بالشركات التابعة (15 معملا لمياه الشرب - 13 للصرف الصحى)، بجانب المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد عينات مياه الشرب المرفوعة خلال عام 2020 أكثر من 3.9 مليون عينة.

وشدد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، على ضرورة رفع وعى المواطنين بأهمية المياه والسلوكيات الصحيحة فى التعامل معها، حيث نظمت الشركة ما يقرب من 5460 نشاطاً توعوياً خلال عام 2020، وأكثر من 861 نشاطاً عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية، ووقعت بروتوكولات تعاون مع الأندية لإقامة أنشطة للأعضاء والمترددين، بجانب بيع وتركيب 705 آلاف قطعة موفرة من خلال توقيع وثيقة ترشيد استهلاك مياه الشرب مع جميع الوزارات، والتنسيق مع جميع الوزارات لتركيب القطع الموفرة، كما يتم بيع القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء والبالغ عددها 232 مركزاً على مستوى الجمهورية.

وأكد رسلان، أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بالتعليم الفنى، وتخريج عمالة فنية مدربة ومتخصصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال المدارس الفنية التابعة للشركة القابضة بمحافظات (القاهرة ـ البحيرة ـ بني سويف ـ المنوفية)، حيث تم تخريج 2607 طلاب منذ نشأتها عام 2010  وحتى عام 2020.

وأشار إلى أن إجمالى كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية تصل حالياً إلى 24.3 مليون م3/يوم، تضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 159.6 ألف كم، ويبلغ عدد محطات مياه الشرب 2699 محطة، و600 رافع، مضيفا أنه يتم معالجة 11.65 مليون م3/يوميا من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 421 محطة، و2925 رافعا، بإجمالى أطوال شبكات 48 ألف كم، كما يوجد لدى الشركات التابعة أسطول من المعدات والبالغ عددها 4587 سيارة ومعدة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، ويتم صيانة هذه المعدات وإصلاحها بالجهود الذاتية للشركة.
 

القابضة للمياه الأسكان عداد المياة الصرف الصحى

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