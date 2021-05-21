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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزيين مقبرة الفنان سمير غانم تمهيدا لدفنه .. فيديو وصور

صدى البلد

حرص عدد من العاملين بمقدار الوفاء والأمل بمدينة نصر على تتزين مقابر الفنان سمير غانم لاستقبال جنازته بعد ظهر اليوم الجمعة .
 

وترصد عدسة صدى البلد استعدادات تشيع جنازة الفنان سمير غانم قبل خروجه من المستشفى وتوافد الفنان إلى تشييعه لمثواه الأخير .



 

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

 

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية

 

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