الكويت تضع شرطًا للسماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج

أوضحت الادارة العامة للطيران المدني فى الكويت أن انهاء الحجر للقادمين المحصنين ضد (كورونا) والمتعافين ممن مضى على شفائهم مدة لا تتجاوز (90) يوما شريطة دفع قيمة فحص ( PCR) واحد من خلال منصة " كويت مسافر " تاريخ الوصول تفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

كما نوهت الادارة العامة للطيران المدني وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء بضرورة ابراز شهادة PCR مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين القادمين لمطار الكويت الدولي قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الاصابة سواء كان الراكب محصن باللقاح او لم يأخذ اللقاح حتى الآن.

كما أفادت الادارة العامة للطيران المدني انه سيتم عدم قبول أي راكب علي الرحلات المغادرة من دولة الكويت إلا بعد تفعيل منصة كويت مسافر ، وسيتم عدم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكويت إلا بعد تفعيل منصة كويت مسافر وتطبيق اشلونك.

وأكدت الادارة العامة للطيران الكويتي عدم السماح للمواطنين بالسفر مالم يكن قد حصن باللقاح المعتمد في الكويت ماعدا الفئات التالية: 1. من تعذر حصولهم على اللقاح لأسباب صحية. 2. الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم. 3. الحوامل. 4. الطلبة الدارسين في الخارج. 5. البعثات الدبلوماسية.