"النهضة" تقودنا للخراب.. برلماني تونسي: البلاد علي شفا حرب أهلية..فيديو

اعتبر النائب في البرلمان التونسي حاتم المليكي، أن ظروف الحرب الأهلية في تونس متوفرة، وأن البلاد في مرحلة ما قبل المواجهة.

وشدد المليكي خلال تصريحات إذاعية، إن الحل الوحيد لفتح باب النقاش والتحاور هو مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا أن تونس أمام الفرصة الأخيرة لتقديم إشارات إيجابية للمجتمع الدولي.

وكشف حاتم المليكي، أن حركة النهضة ترفض مناقشة الوضع السياسي في البلاد عبر الحوار الوطني، داعيا إياها إلى ضرورة الكف عن التلاعب بمؤسسات الدولة وتعطيل دواليب البلد والتوقف عن تجييش الشارع، معتبرا أن ممارسات حركة النهضة تُخرب البلاد.