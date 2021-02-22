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أخبار العالم

تونس.. أمين عام اتحاد الشغل يعلن تعرضه لتهديد بالقتل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:56 م
الأمين العام لاتحاد
الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نورالدين الطبوبي
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قسم الخارجي
كشف الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نورالدين الطبوبي، اليوم الاثنين، عن تعرضه لتهديد بالقتل.

ووفقا لإذاعة موازييك التونسية، قال الطبوبي، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الاثنين، إنّه تعرض للتهديد بالقتل، مؤكدا تقدمه بدعوى قضائية.

وفي علاقة بإقالة الرئيسة المديرة العامة لـ"تونيسار" ألفة الحامدي ، أوضح الطبوبي أنّه لا علم له بنية إقالتها، مشددا على أنه ليس لديه مشاكل شخصية معها.

وأعلن أمين عام اتحاد الشغل التونسي أمين عام اتحاد الشغل التونسي أنه من الطبيعي تقديم أي مبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اقترح على الاتحاد تشريك الشباب.

وأكد الطبوبي أن سعيد لم يذهب في طريق الحوار ويتحمل مسؤوليته في ذلك، حسب تعبيره.
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