يا بخت أهل السماء بيك.. هاجر أحمد تنعي الفنان سمير غانم

نعت الفنانة هاجر أحمد، الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا امس الخميس.



ونشرت هاجر، صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها علي "انستجرام "، وكتبت: "يا بخت أهل السماء بيك 🤍 شكرا يا سمورة انستنا وشرفتنا.. رحمة الله عليك اللهم امين 🙏".



وتوفي سمير غانم أمس الخميس، وتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

ومن النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة الي شقيق وشقيقة الراحل الذين انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.