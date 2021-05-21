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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كارثة.. 100 مليون مستخدم هاتف أندرويد يتعرضون لمخاطر تسريب البيانات الشخصية

تعرض 100 مليون مستخدم
تعرض 100 مليون مستخدم هاتف أندرويد لتسريب بياناتهم

اكتشف عدد من باحثى الأمن الإلكترونى أن هناك عدد من التطبيقات الموجودة على متجر Play Store من جوجل قد استطاعت تسريب بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم هاتف أندرويد، بعد أن فشل المطورون تأمين عملية تخزين البيانات لهذه التطبيقات. 


بحسب موقع Tech Radar فإن باحثو شركة Check Point Research للأمن الإلكترونى قد أجروا دراسة على عدد من التطبيقات الموجودة على متجر Play Store ووجدوا أن هذه التطبيقات قد تمكنت من تسريب جميع أنواع البيانات الشخصية

 

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وسرب حوالى 100 تطبيق موجود على متجر Play Store من جوجل جميع أنواع البيانات الشخصية بما فيها رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الدردشة والموقع وكلمات المرور والصور ، بالإضافة إلى سرقة الهوية والاحتيال، وكذلك سرقة الحسابات البنكية لعدد من مستخدمى هواتف أندرويد. 


قال الباحثون إن مطورى هذه التطبيقات رفضوا اتباع أفضل ممارسات الأمان عند تكوينها، مما أدى إلى حتواء هذه التطبيقات على عدد الثغرات الأمنية التى قام بستغلالها الهاكرز وبالتالى استطاعوا سرقة معلومات مستخدميها. 


ويعد الأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر الباحثين أن هذه التطبيقات الموجودة على متجر Play Store قد تم تحميلها من قبل الملايين من المستخدمين مما يعن أنهم معرضون للخطر ف أى وقت. 


وكان هناك 8 تطبيقات خطيرة قامت باختراق بيانات مستخدمي الهواتف الذكية ، كما قامت بسرقة الحسابات البنكية الخاصة بهم، ومن ثم تحويل أموالهم ، وحصلت على ما يقرب من 700 ألف عملية تحميل، مما يعنى أن هذه التطبيقات شائعة. 

 

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