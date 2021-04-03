كيف تكتشف تطبيقات النصب المزودة ببرمجيات خبيثة؟

يستخدم المطورون بعض الطرق الملتوية لتحصيل الايرادات من مستخدمو الهواتف الذكية، والتي تمثل تهديدا كبيرا لمستخدميها حيث يقوموا بإخفاء برنامجا خبيثا يسمى "تطبيقات النصب أو Fleeceware"، والتي تغرى ضحاياها بفترة تجريبية مجانية لتجربة جميع ميزات التطبيق.





ونظرا لأن أغلب مستخدمي هذه التطبيقات لا يكونون على دارية بالخطة المشبوهة والتى تلزمهم بدفع رسوم اشتراك مقابل استخدامها، لخداع مستخدمو هواتف آيفون وأندرويد، لإنفاق مبالغ مالية ضخمة بمجرد تنزيل التطبيق وتثبيته على هواتفهم الذكية.





وأفاد تقرير صادر عن صحيفة "express" البريطانية، أن العدد الإجمالي لعمليات تنزيل هذه المجموعة من التطبيقات الخادعة والمكتشفة حديثا بلغت أكثر من مليار عملية تحميل على هواتف آيفون وأندرويد، كما حققت إيرادات مذهلة بلغت 400 مليون دولار للمطورين وراء هذه التطبيقات.





ولهذا، تحتاج إلى معرفة كيفية اكتشاف أو التعرف على تطبيقات Fleeceware الخادعة، هناك العديد من الطرق للقيام بذلك نستعرضها إليك فيما يلي وفقا لما ذكره موقع "hindustantimes".





الطريقة الأولى: لا تنقر على إعلانات التطبيقات:





تحاول العديد من "تطبيقات النصب أو Fleeceware" جذب انتباه الأشخاص من خلال إعلانات مغرية وجذابة ومثيرة للاهتمام، لذا إذا ظهرت إحدى هذه الإعلانات على شاشة هاتفك لا تضغط عليها، حيث لا تحتاج التطبيقات المشروعة إلى الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا كنت تميل إلى النقر فوق أي من هذه الإعلانات، فكن على دراية بأن يكون هذا التطبيق يحتوي على برمجيات خبيثة هدفها الرئيسي جني الأموال من الحسابات المصرفية المرتبطة بحساب المستخدم في متاجر التطبيقات جوجل بلاي و آب ستور.





الطريقة الثانية: لا تقم بتنزيل التطبيقات ذات التقييمات السيئة:





تعد التقييمات السيئة أو السلبية التي يضيفها المستخدمين الآخرين على التطبيقات بمثابة إظهارا لحقيقة تطبيقات النصب المزعومة فأن التطبيق فإما أن يكون مزيف أو بجودة رديئة للغاية، فمن الأفضل تجنب تنزيلها على هاتفك، فبغض النظر عن الغرض الذي تقوم بتنزيل التطبيق من أجله، هناك بالفعل تطبيقات شرعية أخرى يمكنها القيام بنفس المهمة لذا يمكنك البحث عنها على المتجر التابع له نظام تشغيل جهازك.





الطريقة الثالثة: لا تقم بتنزيل التطبيقات التي تحتوي على تقييمات سيئة:





التعليقات المكتوبة بشكل سيئ هي مؤشر آخر على حقيقة أن التطبيق قد يكون مزيفا، فإذا رأيت مجموعة كاملة من المراجعات التي تكون عبارة عن بضع كلمات فقط أو مكتوبة بجمل غير مكتملة أو سيئة الإنشاء ولا معنى لها، فلا تقم بتنزيل هذا التطبيق.





الطريقة الرابعة: اقرأ معلومات التطبيق أولا:





إذا بدا وصف التطبيق أو المعلومات التي يضيفها المطورين عن طريقة عمل التطبيق التابع لهم غير واضحة، قم بقراءته بتمعن فإذا شعرت بعض الغموض حولها فلا تقم بتنزيل هذا التطبيق.





الطريقة الخامسة: احذف التطبيقات التي تحمل عبارات "الدفع لفتح" أو "الدفع للاشتراك":





إذا كنت تستخدم أي تطبيق ووجدت عبارة "ادفع لفتح" أو "ادفع للاشتراك"، فقم بإزالته وحذفه من جهازك، وتأكد من أنك تدفع فقط مقابل التطبيقات التي تمت مراجعتها بشكل نقدي أو التي أوصى بها الآخرون.