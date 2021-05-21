أوبو تطلق هاتف Reno5 A أحدث إصدارات رينو5.. صور

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إصدارات سلسلة رينو التابعة لها، إذ تستمر الشركة الصينية في توسعة محفظتها من أجهزة الفئة المتوسطة من خلال إطلاق المزيد من الهواتف الذكية المتميزة ضمن تشكيلة رينو5، وآخرها هو Reno5 A.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يشترك هاتف أوبو Reno5 A، مع بعض مواصفات سابقه Reno5 5G، على الرغم من وجود بعض التغييرات في العرض وسعة البطارية أقل مع سرعات شحن أبطأ.

مواصفات هاتف أوبو Reno5 A

يجلب هاتف أوبو Reno5 A، شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 90 هرتزا في الثانية، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تحتوي نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.

ويتميز إعداد الكاميرا الخلفية بهاتف Reno5 A، بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل فائقة الدقة، مع مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو وبيانات العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

وزودت أوبو هاتفها الجديد Reno5 A، ببطارية صغيرة بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، وتأتي واجهة البرنامج مغطاة بنظام التشغيل أندرويد 11، مع واجهة المستخدم ColorOS 11.

هاتف أوبو Reno5 A



ويعمل هاتف أوبو Reno5 A، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 765G، بدقة تصنيع 7 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويأتي هاتف Reno5 A، باللونين الأسود والأزرق، ولكن لم تكشف شركة أوبو عن تفاصيل الأسعار والتوافر حتى الآن.