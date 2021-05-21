المفتى: فكر الإخوان متغلغل في كل التنظيمات الإرهابية بشهادة يوسف القرضاوي.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن هناك رابطا بين التنظيمات الإرهابية الموجودة على مستوى العالم بمسميات مختلفة.

وأضاف علام، خلال حواره ببرنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى زرق، أن فكر الإخوان متغلغل في كل التنظيمات الإرهابية.

وأوضح مفتى الجمهورية، إلى أن المرجعية لأبو محمد العدناني القائد الداعشي سيد قطب.

وتابع قائلا:" يوسف القرضاوي قال فى شهادته إن سيد قطب قاد فكرة التكفير فى حد ذاتها، ويقول إن أبو بكر البغدادى قائد تنظيم داعش كان من الإخوان".

وأردف قائلا:" أتلمس من شهادات القرضاوي أن هناك خيطا رابطا بين جماعة الإخوان الإرهابية وباقى التنظيمات الإرهابية.