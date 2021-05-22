أحمد مجاهد يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة إمكانية انضمام محمد صلاح نجم ليفربول لصفوف منتخب مصر والمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "لا توجد معلومة عن عدم مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد".

وأكمل: "نحن أرسلنا لنادي ليفربول وننتظر التنسيق مع النادي واللاعب، وبمجرد وصول القرار النهائي سيكون هناك رد، وصلاح حريص على المشاركة".

وكانت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم أسفرت عن وقوع المنتخب في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.