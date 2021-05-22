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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل ينتقل بالعدوى؟.. مرض مميت ينتشر في الهند بين المتعافين من كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

سلط تقرير من شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الضوء على الفطر الأسود المميت الذي بدأ ينتشر بين مرضى فيروس كورونا في الهند، فيما يشير تقرير الشبكة إلى أن الفطر غير مُعدٍ وغير ضار في الكثير من الأحيان، غير أنه يسبب التهابات خطيرة لمن يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وفقًا لمراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

 

وقالت الشبكة، في تقريرها، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم، السبت، إن أغلب المصابين بالفطر في الهند هم من المصابين أو المتعافين من كورونا، ممن ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو يعانون من أمراض كامنة مثل مرض السكري، فيما يعد انتشار مرض السكري في الهند من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الفطر الأسود يأتي من العفن في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي.

ويؤثر الفطر عادة على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص الجراثيم الفطرية في الهواء، كما يمكن للأعراض أن تشمل تورم الوجه والحمى وقرحة الجلد والآفات السوداء في الفم.
 

ونقل التقرير عن وزارة الصحة الهندية أن الفطر الأسود يبدأ في الظهور على الجلد في جيوب الهواء خلف الجبهة والأنف وعظام الخد وبين العينين والأسنان، قبل أن ينتشر إلى العينين والرئتين ويمكن أن يصل حتى الدماغ، ويؤدي ذلك إلى سواد أو تغير اللون على الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ضعفها، وألم في الصدر، وصعوبات في التنفس وسعال الدم ، والعديد من الأدوية المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا تثبط جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة العدوى الفطرية ، ويؤدي هذا المرض إلى وفاة أكثر من 50 في المائة من المصابين به في غضون أيام.


وعلاج الفطر يتطلب في كثير من الأحيان إجراء عملية جراحية لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة ، وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها إن الفطر قد يؤدي إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين في بعض الأحيان لبعض المرضي".
 

وأفادت تقارير إعلامية بأن هناك أكثر من 200 مريض بالفطر الأسود في مستشفيات نيودلهي مع وجود العشرات في قوائم انتظار للحصول على سرير، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الهندية بطلبات من أقارب مرضى داء الفطر الأسود يطلبون المساعدة في العثور على الأدوية.
 

وأعلنت ولايتا راجستان وتيلانجانا عن انتشار وباء الفطر الأسود فيهما، فيما أبلغت ولاية ماهاراشترا وحدها عن أكثر من 2000 حالة.

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