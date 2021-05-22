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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..وزارة الصحة توجه رسالة للمواطنين حول تطعيم كورونا..ماذا قالت ؟

صدى البلد

أكدت وزارة الصحة الأردنية إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تخصيص اليوم السبت 22 مايو يوما مفتوحا لتطعيم المسجلين على المنصة.

وشددت الوزارة فى بيان لها اليوم على جميع المواطنين عدم مراجعة أي مركز تطعيم لقاح كورونا لمن ليس له موعد مسبق، وذلك لتنظيم عملية التطعيم وتخفيف العبء والانتظار عليهم جراء الاكتظاظ والازدحام والذي قد يساعد في انتشار فيروس كورونا.

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ونفت الوزارة،  أن يكون هناك يوم مفتوح لتلقي تطعيم فيروس كورونا، مؤكدة في السياق ذاته ضرورة التسجيل على المنصة ومن ثم تلقي رسالة نصية يحدد فيها الوقت والتاريخ والمكان لتلقي المطعوم.

وأكدت الخلية أنه سيتم استقبال فقط من تلقى رسالة نصية تتضمن حصوله على موعد في اليوم المذكور.

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