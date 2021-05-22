هل هناك خطورة من الفطر الأسود على مصر؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري الباطنة، أن الفطر الأسود هو أحد المضاعفات غير الشائعة والنادره( اصابه فطرية ثانوية) للإصابه بفيروس كورونا ، وظهر بكثافة فى الهند بعد الموجة العنيفة التى تعرضت لها مؤخرآ.



وأضاف أنه يظهر في بعض الحالات الحرجة لاسيما التى تعانى من مضاعفات الإلتهاب الرئوى الحاد وتعتبر أحد معالم عاصفة السميات " Storm of cytokines" والتى تعتبر نقطة إنهيار الجهاز المناعى ومهاجمته للأعضاء الداخلية التى تتسبب فى أعراض كثيرة منها التسبب فى إصابات فطرية بالغة تصيب بعض الأعضاء الداخلية وتصيبها بالتعفن.

هل هناك خطوره من الفطر الأسود على مصر؟



وأكد أستشاري الباطنة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن لا يوجد داعى للقلق أو التخوف من هذا المرض على مصر، لعدة أسباب و هى .

- هذا العرض يحدث في ظروف معينة شديدة الندرة ومرتبطة عادة بالإصابات البالغة الحرجة التى تعاني من التهاب رئوى حاد أدى إلى فشل تنفسي وإنهيار الجهاز المناعي ومهاجمته لأعضاء الجسم الداخلية وعادة ما يحدث لمرضى الرعايات المركزه وبالتالى ليست كل الحالات المصابة عرضة له بل نسبة حدوثه لا تتجاوز 1% من إجمالي المصابين.



- هذا المرض مرتبط بالسلالات شديدة الخطورة كالسلالة الهندية وغيرها من السلالات الخطيرة أما السلالة المصرية C.36 المكتشفة لدى مصابين مصريين عائدين للنرويج بمعرفه المركز الوطنى النرويجي للأمراض المعدية فهي سلالة متوسطة الخطورة

هل هناك خطورة من تفشي الفطر الأسود في مصر؟



أشار أحمد أسماعيل إلي أنه لا يعتقد أنه سيصل إلى مستوى وبائي في مصر بل سيظل في نطاق الحالات الفردية نادرة الحدوث نظرآ لظهوره تحت ظروف شديدة الخصوصية و التعقيد.

