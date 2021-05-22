الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق ببرج حمام بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية ، من السيطرة علي حريق شب في برج حمام أعلي سطح منزل بشارع " أبو عبده" بالمنصورة وذلك قبل امتداد النيران لباقي المنزل .



وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق ببرج حمام بمنزل كائن بشارع " أبو عبده " دائرة القسم.



وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين : نشوب الحريق ببرج حمام " فارغ " مشيد من الأخشاب بمساحة " 4x4 متر تقريبا " كائن أعلى سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو "السيد الغدی حسن مصطفی " 55 عاما، بالمعاش ، ومقيم بذات العنوان نجم عن ذلك إحتراق البرج ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.



و بسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بموتور المياه الخاص ببرج الحمام ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4780 إداري قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة