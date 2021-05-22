الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق ببرج حمام بالمنصورة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية ، من السيطرة علي حريق شب في برج حمام أعلي سطح منزل بشارع " أبو عبده" بالمنصورة وذلك قبل امتداد النيران لباقي المنزل .
وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق ببرج حمام بمنزل كائن بشارع " أبو عبده " دائرة القسم.
وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين : نشوب الحريق ببرج حمام " فارغ " مشيد من الأخشاب بمساحة " 4x4 متر تقريبا " كائن أعلى سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو "السيد الغدی حسن مصطفی " 55 عاما، بالمعاش ، ومقيم بذات العنوان نجم عن ذلك إحتراق البرج ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.
و بسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بموتور المياه الخاص ببرج الحمام ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4780 إداري قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة