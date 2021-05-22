زيادة 15 جنيهاً في كل عيار .. أسعار الذهب اليوم بالأسواق

يعتبر الذهب والفضة أحد المنتجات التي يتغير سعرها بشكل يومي وذلك حسب أسعار العملات بكل دولة، بالإضافة إلى الأحوال الاقتصادية، ويقدم موقع "صدى البلد" خدمة الأسعار اليومية للمنتجات

حيث إن الذهب عيار 24 سعره 923جنيهاً ، وعيار21 سعره 808 جنيهات، وعيار 18 سعره 692 جنيهاً، فقد واجه الذهب ارتفاعاً كبيراً منذ أربعة شهور ولكن الارتفاع الأكبر بعد شهر رمضان وخمول البيع بالأسواق ونتيجة للأحداث السياسية بالبلاد وانتشار فيروس كورونا.

وارتفع الذهب حوالي 14 أو 15 جنيهاً عن سعره الأساسي في كل يوم من الأسبوع الماضي ،كما أن مواعيد الإغلاق سببت ركوداً في حركة البيع على مستوى جميع التجارات الدولية واحتكار الشركات للأسواق خوفاً من الأزمة الاقتصادية.