هل الفطر الأسود وباء؟ جمال شعبان يحسم الجدل

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إنه لا داعي للهلع والفزع من العفن الأسود أو الفطر الأسود.

وأكد شعبان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الفطريات- بما فيها “الأسود”- متعايشة قبل كورونا، وبعد كورونا، أي أنها ليست وباءً.

وأشار “شعبان”، إلى أن الفطر الأسود يسمى الانتهازية opportunistic؛ لأنه يستغل انهيار المناعة نتيجة أي مرض شديد مزمن.

وسبق أن علَق الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، على انتشار الفطر الأسود، قائلا: «بلاش قلق وخوف وتوتر».



وأوضح الناظر، أن الفطر الأسود يسمى Mucormycosis، وينمو في التربة الرطبة، وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة، ومعروف منذ القِدم للعلماء والأطباء، خاصة أطباء الجلدية والصدرية، ويصيب أحيانا بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة، مثل “الإيدز” أو مرضى السكر غير المنضبط، أو من يتناولون أدوية قوية مثبطة للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية فترات طويلة.