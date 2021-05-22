حقيقة ممارسة شخص أعمال بلطجة ودهسه طفلة بـ روض الفرج

كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم بثه على أحد المواقع الإخبارية متضمناً خبراً تحت عنوان(هدد أسرتها بالقتل .."بلطجى" يدهس طفلة فى روض الفرج).

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها تم تحرير محضر بها بـ قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بين كل من طرف أول (سيدة) وطرف ثان( أحد الأشخاص ) وذلك لقيامهما بالتعدى بالسب والضرب وإحداث إصابة كل منهما الآخر بـ جروح سطحية بسبب خلافات مالية ، وتم عرضهما على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيلهما ، وعقب ذلك حضرا لديوان القسم كلاً من الطرفين حيث طلبا الصلح والتوفيق فيما بينهما مع أخذ التعهد اللازم بعدم تعرض أى طرف للآخر .

وبإستدعاء الطرف الأول وسؤالها عن حقيقة ما نٌشر أفادت أنه أثناء قيام ابنتها باللهو أمام المنزل إحتفالاً بأول أيام عيد الفطر المبارك ، إصطدمت بها إحدى الدراجات النارية "مجهولة" ، وأن ذلك حدث قضاء وقدر ولم تتهم تحديداً أى شخص بتعمد فعل ذلك ، ولهذا السبب لم تتجه لإثبات الواقعة رسمياً فى حينه أو تتجه لأى مستشفى لتوقيع الكشف الطبى أو علاج ابنتها لعدم وجود إصابات بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.