شواطئ الغردقة تستقبل المواطنين بعد قرار إعادة فتحها

شهدت شواطئ مدينة الغردقة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها بعد الغلق على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

شهد النادي الاجتماعي بالغردقة أحد أشهر الشواطئ والمناطق التي تستقبل المواطنين، إقباًلا ملحوظًا من المواطنين منذ قرار عودة العمل، إلى جانب وجود التزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه قال أشرف فؤاد مدير النادي الاجتماعي بالغردقة أن النادي يقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المواطنين والعاملين بهِ أثناء الدخول لشاطئ، بدءًا من قياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة خلال الدخول وحتى الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء الجلوس على الشاطئ.

وأضاف مدير النادى الاجتماعي بالغردقة، أنه تم صدور قرارات للعاملين بالنادي بمنع التعامل مع الأشخاص الغير ملتزمين بقواعد وقوانين النادي من الأعضاء، وذلك عن طريق إيقاف العضوية لمدة شهر، الي جانب الحرمان من دخول النادي، وذلك في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وملابس البحر المحددة، وعدم المحافظة على نظافة المكان، وإلقاء القمامة والمهملات فى غير أماكنها المخصصة لذلك.

على الجانب الآخر أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن إنه تم اختيار مركزين جديدين للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالأماكن الآتية وهي وحدة المستعمرة (مستشفى القصير القديم ) بمدينة القصير، ووحدة الأمل بمدينة رأس غارب، مؤكدًا أنه بذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم لقاح فيروس كورونا بالبحر الأحمر 3 مراكز بخلاف مركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أنه تم الانتهاء من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا،وشدد على جميع الطواقم الطبية بالحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الاماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.