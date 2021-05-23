رئيس شركة فاكسيرا تزف بشرى سارة بشأن لقاح سينوفاك

لقاح " سينوفاك "

قالت دكتورة هبة والي ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا " ، إنه رغم التحديات التي يواجهها العالم من فيروس كورونا، والطلب الشديد لتلقي اللقاح ، إلا أن هناك جهودا مكثفة لتوفير اللقاحات لمواجهة الفيروس.

وأضافت " والي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي"، أن تقوم الدولة المصرية بالتنويع في مصادر اللقاح الواحد، معقبة: "نسعى لتنويع مصادر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا".

وأشارت رئيس شركة فاكسيرا، إلى أن خلال الفترة القليلة الماضية تم توفير لقاح سينوفارم، واسترازينكا، أما حالياً يتم تصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر، وإنتاجه وطرحه بشكل نهائي خلال 3 أشهر، أي في شهر أغسطس القادم.

وتابعت "والي "، أن عملية تصنيع اللقاح "سينوفاك"، هي عملية معقدة، مشيرة إلى أن أمس استقبلت مصر 1400 لتر من المادة الخام، والتي تكفي لتصنيع حوالي 2.2 مليون جرعة.

وأكدت على خضوع المادة الخام تحت التجارب ، ومعرفة مدى الفاعلية ، قبل عملية التصنيع ، ثم إلى الاجراءات الرقابية ، وبعدها تقوم هيئة الدواء بعملية تقييم النتائج، وأخيراً التسجيل في الهيئة.