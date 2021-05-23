الهند تسجل 241 ألف إصابة و3700 وفاة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد 19".

سجلت الهند 240 ألفاً و842 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت الهند 3741 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 26 مليوناً و528 ألفاً و846 شخصا، منذ بدء الوباء.

كما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند إلى 299 ألفاً و296 حالة، منذ بدء تفشي الوباء.

وبذلك أصبحت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.