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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالى طوخ يشيعون جثمان ضابط مرور القاهرة من مسجد العليمي بعد صلاة الظهر

الضابط الذي توفي
الضابط الذي توفي

يشيع بعد ظهر اليوم من مسجد العليمي بطوخ بمحافظة القليوبية جثمان الشهيد الرائد حسن سليمان، من قوة مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة والذى توفى أثناء تأدية عمله في شارع 26 يوليو.

 

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كان الضابط لقي مصرعه أثناء خدمته بشارع 26 يوليو متأثرا بسقوط شباك خشبي عليه، وتم نقله لمستشفى الهلال، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.


والرائد حسن سليمان التحق بكلية الشرطة عام 1996 وتخرج فيها عام 2000، والتحق بعدة قطاعات في وزارة الداخلية، قبل أن يلتحق بمباحث مرور القاهرة حتى وفاته.


فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي على فيس بوك لدفترعزاء للفقيد حيث نعاه نشطاء القليوبية وطوخ وأثنوا على شجاعته وحسن خلقه، ونشروا صوره مصحوبة بعبارات نعي له.


وكان آخر ما كتبه الشهيد علي صفحته في فيس بوك هو تهنئة أصدقائه بحلول عيد الفطر المبارك، كما نشر صورة له مع لاعب الأهلي حسين الشحات، بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا، نوفمبر العام الماضي، وهو من مشجعي النادي الأهلي، وكان يشارك منشورات مع أصدقائه بمناسبة فوز الفريق في مبارياته.


من ناحية أخرى أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية  بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والمخدرات المضبوطة.


وكانت مديرية أمن القليوبية قد شنت حملة مكبرة على البؤر الإجرامية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي.


استهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدداً من دوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 4 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة وضبط قطعة سلاح أبيض وتنفيذ2126 حكما قضائيا متنوعا.
وأُحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة، التي تولت التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وتحريز المضبوطات، وطلب تحريات المباحث.


من ناحية اخرى لقيت طالبة جامعية مصرعها أثناء عبورها طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي السريع بطوخ بمحافظة القليوبية حيث صدمتها سيارة تم نقل الجثمان إلى المستشفى وأخطرت النيابة فأمرت بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد توقيع الكشف الطبى عليها.
تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بمصرع طالبة على الطريق الزراعي السريع بالقرب من مرور طوخ.


وتبين من التحريات والمعاينة وفاة " ن . ا . ع " طالبة جامعية ومقيمة بقرية ميت كنانة أثناء عبورها الطريق السريع إثر اصطدام سيارة بها وتم نقلها الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

اخبار محافظة القليوبية القليوبية طوخ وزارة الداخلية الإدارة العامة لمرور القاهرة

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