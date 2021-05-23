الأرصاد: حالة الطقس ربيعية والأجواء معتدلة.. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر نائب مدير مركز الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ربيعية والأجواء معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية في هذا الوقت من العام.

وأضافت إيمان شاكر، خلال حوارها ببرنامج “الآن” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 25 و26 درجة، وهو طقس معتدل تماماً أثناء ساعات النهار.

وأشارت نائب مدير مركز الأرصاد الجوية، إلى أنه في القاهرة تتراوح درجات الحرارة من 31 إلى 32 درجة مئوية، لافتا إلى أن شمال الصعيد تتراوح من 34 إلى 35 درجة.

وأوضحت نائب مدير مركز الأرصاد الجوية، أن الأجواء تعتبر ربيعية على معظم أنحاء الجمهورية، والسبب في ذلك الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت نائب مدير مركز الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط رياح يعمل على اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس بالتحديد.