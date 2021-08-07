بعد وفاتها..أعمال فنية جمعت سمير غانم ودلال عبد العزيز

تعد قصة حب الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز من قصص الحب الفنية التي بدأت وانتهت في انسجام، فقد تخللتها مشاركات فنية متنوعة ومختلفة منذ بدايتهما على المسرح وحتى ظهورهما معا كضيفي شرف في مسلسل لابنتيهما.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأعمال التي تشاركها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

فيلم “يا رب ولد”

فيلم “يا رب ولد” من إنتاج 1984 وهو من بطولة فريد شوقي، كريمة مختار، سمير غانم، أحمد راتب، إكرامي، دلال عبد العزيز، ومن تأليف فيصل ندا وإخراج عمر عبد العزيز.

“إنقاذ ما يمكن إنقاذه”

الفيلم من إنتاج 1984 ومن بطولة محمود ياسين، مديحة كامل، ميرفت أمين، حسين فهمي، سمير غانم، دلال عبد العزيز، حسن مصطفى، تأليف وإخراج سعيد مرزوق.

“حادي بادي”

الفيلم إنتاج عام 1984من تأليف فريد شوقي، نورا، سمير غانم، دلال عبد العزيز، سعيد عبد الغني، زهرة العلا، تأليف نبيل غلام وإخراج حسن الصيفي.

فيلم “الأغبياء الثلاثة”

الفيلم من إنتاج 1990ومن بطولة يونس شلبي، سمير غانم، سعيد صالح، جميل راتب، دلال عبد العزيز، حسين الشربيني، تأليف بهجت قمر وإخراج حسن الصيفي.

مسرحية “أهلًا يا دكتور”

المسرحية من إنتاج عام 1981، ومن بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، دلال عبد العزيز، إيفا، مجدي كامل، إبراهيم نصر، تأليف فيصل ندا وإخراج حسن عبد السلام.