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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: نظام تحكم جديد لإيقاف قطارات السكة الحديد آليًا في حالة الخطر

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عقب مراسم توقيع اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 145 مليون يورو بهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية  بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية  بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة، مضيفا أن هذا النظام يتيح أيضاً امكانية إيقاف القطارات آليا بدون تدخل السائق في حالة الخطر مما يمنع الخطأ البشري أثناء قيادة القطارات والتحكم في سرعة القطارات طبقا للسرعات المقررة على الخطوط وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.

 

وأشار إلى إنه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارات القديمة كما أن الجرارات التى تم التعاقد عليها بإجمالي 260 جرار والتى تم توريد 110 جرار منها مؤهلة لتزويدها بهذا النظام حيث سيساهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

 

كما أكد الوزير أن كافة أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة تتم بالتعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية والتي يتم التعاون معها في الحصول على تمويل بشروط ميسرة للغاية وبفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عاما وبفائدة بسيطة للغاية، لافتاً إلى أنه في حالة عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصرية، مؤكداً أن كافة المشروعات يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى دقيقة كما أن التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات.

 

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع تنفيذ الوزارة لمشروعات ضخمة في مجال تطوير وتحديث نظم الاشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط الرئيسية، لافتا إلى أنه من المخطط الإنتهاء منها في ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة / الاسكندرية وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد بنسبة 100% كما سيتم الإنتهاء بنسبة 50% لخط القاهرة / أسوان حيث سيتم الإنتهاء من قطاع بني سويف / نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة / بني سويف ونجع حمادي / اسوان، مضيفا أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسن الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً.

السكك الحديدية وزير النقل بنك التنمية الأفريقي منظومة السكك الحديدية

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