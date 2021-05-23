لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق: ( شارع فيصل ومتفرعاته – شارع الهرم ومتفرعاته – كفر طهرمس – الطالبية – حسن محمد – الكوم الاخضر بحري وقبلي – حي بولاق الدكرور – المنشية – غطاطي – عزبة جبريل – كوم بكار – منطقة مشعل)، وذلك من الساعة 8 مساء يوم الأثنين الموافق 24/5/2021 وحتى الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25/5/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي حدوث تسريب بمحبس ١٠٠٠ مم، مما يستلزم تغييره، ووصلة بطول ٤ متر خط ١٠٠٠ مم بشارع فيصل الرئيسى، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز وإعداد المهمات لبدء عملية الإصلاح مساء غد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.