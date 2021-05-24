مشروبات خارقة بجانب الرجيم تحول جسمك لمكينة حرق للدهون

لخسارة الوزن سريعا إليك مشروبات سريعه تخلصك من الوزن الزائد بعيدا عن نظم الرجيم القاسية خاصة لما تسببه نظم الرجيم القاسية من مضاعفات والشعور بالارهاق إليك مشروبات حارقة يقدمها موقع برايت سايد يمكنك تناولها بجانب الرجيم المتوازن التالى لإنقاص الوزن

خطة الرجيم

الإفطار ..

بيضة مسلوقة +1 توست سن

أو

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

أو

قطعة جبن قريش +1 توست سن

الغذاء

من 12 إلى الساعه 4 عصرا



علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة +3 ملاعق أرز



أو

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة + طبق شوربة بروكلى

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

قطعة فاكهة



العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة



يمكنك بين الوجبات تناول المشروبات التالية



1- شاي أخضر



مضادات الاكسدة والموجودة بكميات عالية في الشاي الأخضر تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة قدرة الجسم على حرق الدهون بجانب إتباع رجيم متوازن

2. عصير الكرز الحامض



يحتوي الكرز الحامض على التربتوفان والأنثوسيانين ، وهما مركبان يساعدان الجسم على إنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون يساعدك على الاستعداد للنوم. توفر الأنثوسيانين نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة يقلل الالتهاب أيضًا.



3.تناول القهوة



أظهرت أن شرب أربعة أكواب من القهوة كل يوم قلل من دهون الجسم بنحو 4٪.

4.عصير جريب فروت



في حين أن عصير الجريب فروت غني بالفيتامينات ، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية الطبيعية فهو مشروب مثالى لفقدان الوزن