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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحيفة إسبانية: محمد صلاح رفع سقف الطموحات للمحترفين العرب في أوروبا

صدى البلد

أفادت صحيفة "أس" الإسبانية أن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رفع سقف الطموحات لكل المحترفين العرب في ملاعب القارة العجوز، حيث يقدم الفرعون المصري أداءً استثنائيًا مع ليفربول ويقدم نموذجًا مذهلا يحلم به كل لاعب عربي، فليس من المعتاد أن يصل لاعبا عربيًا إلى تلك المستويات كثيرًا.


وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن صلاح بات أسطورة حقيقية في ليفربول والدوري الإنجليزي، فلم يتوقع أي محلل أو مشجع أن تنجب الكرة العربية لاعبا ينافس بشكل دوري على لقب هداف الدوري الإنجليزي كل عام، وأن يقدم هذا المستوى المميز في 4 مواسم متتالية، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من إضافة لقب جديد له على المستوى الفردي وهو لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مشواره.


وأضافت أن المثير للإعجاب في الأمر أن صلاح ليس رأس حربة صريح، كما هو معتاد بالنسبة لهدافي البريميرليج جميعا، فصلاح يلعب كجناح في ليفربول، ولكنه استطاع أن يثبت تأثيره في الملعب، وتخطى أدوار الأجنحة الاعتيادية.


وتابعت “أمر مذهل أن يستطيع صلاح الجناح القادم من مصر أن ينافس في 4 مناسبات على لقب هداف الدوري الإنجليزي، وأن يفوز بها في مناسبتين.. إنها حصيلة مذهلة”.


وسجل صلاح 32 هدفا في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، وتوج هدافا للدوري الإنجليزي، وفي الموسم الثاني، سجل صلاح 22 هدفا وحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي مناصفة مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج.


وفي الموسم الثالث، سجل 19 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وفي العام الحالي وفي موسم متوسط للغاية بالنسبة لليفربول على مستوى الفريق، استمر صلاح في المنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير وفقده في آخر جولة لصالح هاري كين بفارق هدف.
 

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