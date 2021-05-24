إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم سيارتين

أصيب 14 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة،بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و سيارة ميكروباص علي الطريق الزراعى أمام قرية زبيدة التابعة مركز إتياي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة كل من : مريم محمد فوزي، 16 سنة ، محمد سليم البيلى، 27 سنة ، كاميليا محمد أحمد، 27 سنة، هيثم محمود زهير، 30 سنة ، عمرو عبد المقصود على، 25 سنة، محمود سيد عدس، 35 سنة ، أحمد على المنياوى، 28 سنة ، حبيبه كمال الحفناوى، 17 عاما، هنا محمد كردى، 17 سنة، محمد على عبده، 23 سنة، على عاطف على، 30 سنة، رضا سعد محمد، 35 عاما، على محمد على، 29 سنة، جمعة إبراهيم واصل، 27 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.