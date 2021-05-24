عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث تصادم سيارتين

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 14 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقابة المهندسين بالبحيرة توفر لقاح كورونا لأعضائها داخل مقرها

لمحاربة الغش التجاري... ضبط 25 طن ملح طعام ومنتجات ألبان فاسدة بالبحيرة

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة،بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و سيارة ميكروباص علي الطريق الزراعى أمام قرية زبيدة التابعة مركز إتياي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة كل من : مريم محمد فوزي، 16 سنة ، محمد سليم البيلى، 27 سنة ، كاميليا محمد أحمد، 27 سنة، هيثم محمود زهير، 30 سنة ، عمرو عبد المقصود على، 25 سنة، محمود سيد عدس، 35 سنة ، أحمد على المنياوى، 28 سنة ،  حبيبه كمال الحفناوى، 17 عاما، هنا محمد كردى، 17 سنة، محمد على عبده، 23 سنة، على عاطف على، 30 سنة، رضا سعد محمد، 35 عاما، على محمد على، 29 سنة، جمعة إبراهيم واصل، 27 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

حوادث البحيرة امن البحيرة حادث تصادم سيارتين مركز إتياي البارود البحيرة

موضوعات متعلقة

لتسيير الحركة المرورية| رفع 230 حالة إشغال طريق بـ دمنهور ورشيد

ترشيحاتنا

البتكوين ترتفع مجددا بعد موجة بيع حادة لتصل إلى 37391 دولارا

أول تعليق من روسيا على تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوزراء: تخصيص 11 مليار جنيه تمويلات حكومية لشراء القمح من المزارعين

صالح جمعة يغادر المستشفى بعد تعافيه من وعكة صحية

العاهل الأردني يستقبل وزير الخارجية في زيارته إلى عمان

تدشين فرع لـ أعرق المعاهد الكورية KAIST لتخريج كوادر العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

شجع الأهلي .. ننشر الفئات الجماهيرية المسموح لها بحضور نهائى السوبر الإفريقي

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

10 سنوات لـ توفيق الأوضاع .. أبرز تعديلات قانون الكهرباء الجديد

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ