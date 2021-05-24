حلمي طولان: نسعى للحفاظ على كريم فؤاد وتجديد إعارته

كشف حلمي طولان المدير الفني لـ فريق إنبي عن إمكانية رحيل كريم فؤاد نجم الفريق المعار من النجوم في ظل تألقه مع الفريق ورغبة الاهلي في ضمه.

وأكد طولان في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” ان الفريق بحاجة لـ فؤاد ومن الصعب الموافقة على رحيله مشددا ان النادي يسعى للحفاظ على اللاعب خلال الفترة المقبلة و تجديد عقد اعارته.

وتابع ان الفريق الموسم الحالي استغني عن العديد من العناصر الاساسية مما ادي لتذبذب في مستوى الاداء خاصة محمد شريف نجم فريق الاهلي.

وأضاف ان رحيل شريف اثر كثيرا على اداء الفريق خاصة انه للاعب يمتلك سرعات عاليه حيث انه عنصر غائب عن معظم للاعبي الدوري المصري.

وتابع ان شريف كان عنصر اساسي في خطته حيث كان يعتمد على الدفاع بشكل جيد واحراز اهداف من الهجمات المرتدة.

استقر مجلس إدارة نادي إنبي على عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصير شراء كريم فؤاد لاعب الفريق المعار من النجوم والذى تنتهى مدته إعارته بنهاية الموسم الكروى الجارى .

ومن المقرر أن تعقد جلسة مجلس إدارة إنبي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم الأمر بشكل تام ورسمي خاصة وأن آخر مدة لتفعيل عقد شرائه من النجوم يوم 31 مايو الجارى وفقا للعقد المبرم بين الطرفين إنبي والنجوم .