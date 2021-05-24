الفطر الأبيض والأسود والأصفر .. العدوى الملونة تغزو الهند.. تفاصيل مرعبة

بعد جائحة كورونا

في الوقت الذي تحارب فيه الهند فيروس كورونا بعد تفشيه بشكل كبير خلال الفترة الماضية وارتفاع أعداد إصابات كورونا في البلاد بشكل مخيف وملحوظ، ظهرت عدة أنواع جديدة من عدوى الفطريات تنتشر في أنحاء الهند بشكل متتالي، وتستهدف مصابي فيروس كورونا أكثر من غيرهم .

* الفطر الأسود

البداية كانت مع ظهور عدوى الفطر الأسود ، التي استهدفت الألاف من مصابي كورونا في الهند نظراً لضعف مناعتهم .

وأعلن مسؤلو الصحة في الهند عن انتشار العدوى وخطورتها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا .

وقالت السلطات المسؤولة عن القطاع الصحي إنه يجب الإعلان عن حالة وباء بعد ارتفاع حالات الإصابة.

وينتج الفطر الأسود عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو مرض غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر.

* الفطر الأبيض

وبعد أيام من انتشار عدوى الفطر الأسود ، ظهرت عدوى الفطر الأبيض التي بات الحديث عنها واضحاً خلال اليومين الماضيين في وسائل الإعلام الهندية ، حيث تم رصد 4 حالات مصابة بـ عدوى الفطر الأبيض في منطقة باتنا زبيهار، وأعلن مسؤلو الصحة في الهند أن عدوى الفطر الأبيض قد تكون أكثر خطورة من الفطر الأسود المنتشرة في الهند .

وأظهر معظم الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم بعدوى الفطريات البيضاء أعراضًا تنفسية مشابهة لـ كورونا COVID-19 ، لكن انتهى بهم الأمر بالفحص السلبي للفيروس.

*الفطر الأصفر

وبعد ساعات من ظهور الفطر الأبيض ، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم، أن هناك خطرا كامنا جديدا في الهند، أكثر ترويعا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء، وهو عدوى الفطريات الصفراء، وهي إصابات ترتبط بالإصابة بفيروس كورونا.

وقال خبراء إن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر ترويعا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية، ويبدأ الفطر الأصفر داخليا، ويسبب تسربا للقيح، وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضا أعراضا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد.

واكتشفت أولى حالات الإصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد في أوتار براديش، وعلى الرغم من عدم توفر كثير من المعلومات حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

سبب انتشار الفطريات

وحسب الصحيفة الهندية، فإن معظم الالتهابات الفطرية من هذا النوع تبدأ بسبب الظروف غير الصحية، مثل سوء النظافة، أو الموارد الملوثة بما في ذلك الطعام، أو الإفراط في استخدام المنشطات أو الأدوية المضادة للبكتيريا أو سوء استخدام الأكسجين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدوى الفطر الأسود أو الفطريات السوداء والبيضاء يمكن أن تسبب أعراضا مزعجة، التي يمكن أن تؤدي إلى تشوه في الوجه وتورم شديد، لكن ما يجعل الفطر الأصفر أكثر سوءا هو أنه يبدأ في الانتشار داخل الجسم، ويسبب أعراضا مختلفة للغاية في البداية.