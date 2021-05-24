محافظ الإسكندرية: 75% نسبة إنجاز أعمال التطوير بعزبة محسن

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، أعمال التطوير بمنطقة عزبة محسن التابعة لحي منتزه أول والتى تأتى ضمن أعمال تطوير ٧ مناطق عشوائية بالمحافظة يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالي تكلفة ٨١١ مليون جنيه .

أكد الشريف أن نسبة إنجاز الأعمال فى مشروع التطوير بلغ ٧٥٪، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بالمنطقة قد بلغت ١٠٨.٢ مليون جنية حيث أن إجمالي عدد الشوارع التى تتم بها أعمال التطوير هي: ٢٥٩ شارع، و تبلغ تكلفة أعمال رصف الطرق ٩٢.٣ مليون جنية، وأعمال الإنارة ١٥.٩ مليون جنيه.

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وأكد الشريف أن أعمال التطوير قد شملت إنشاء ٩١٢ شنيشة جديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة ١٤ شنيشة قديمة، وذلك لتصريف مياه الأمطار خلال موسم النوات، لافتا إلى أن أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالمنطقة تشتمل على تركيب ١٠٥٠ ذراع بالإضافة إلى زرع ٥٠٠ عامود إنارة لرفع كفاءة الإضاءة العامة للمنطقة. و وجه الشريف جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن أعمال التطوير بسرعة الإنتهاء من الأعمال.



جدير بالذكر أن ؛ منطقة محسن تبلغ مساحتها ٤٤٧ فدان، و عدد سكان المنطقة المستفيدين من أعمال التطوير ٧٤٧٠٠ نسمة، كما أن أعمال التطوير بها جاءت تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر عام ٢٠١٩ مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه.