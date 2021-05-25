محدش هيجاملنا.. وزير المالية: مصر ينظر لها الآن على أنها في حالة استقرار ونمو

قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية ينظر لها الآن على أنها في حالة استقرار ونمو وتطوير .

وأضاف محمد معيط في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: "محدش هيجاملنا في الناحية المالية من المؤسسات الدولية التي ترتبط بالاقتصادات".

وتابع محمد معيط: "كلما تم العمل على ضبط الجوانب المالية؛ كلما تم السيطرة على جوانب الإنفاق، وزيادة مخصصات قطاعات مختلفة؛ من أجل إحداث التطوير اللازم".



وأكمل محمد معيط: "تحقيق فائض أولي؛ يعني أن الإيرادات تغطي كل المصروفات، بخلاف خدمة الدين، وتوفير فائض لتسديد جزء من خدمة الدين".

واستطرد محمد معيط: "للدفع بخطط استثمارات ضخمة في الدولة المصرية؛ نعمل على إحداث التوازن، من توفير تمويل تلك المشروعات ذات الأهمية، ومع توفير حياة كريمة للمواطن".