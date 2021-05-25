عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش هيجاملنا.. وزير المالية: مصر ينظر لها الآن على أنها في حالة استقرار ونمو

وزير المالية
وزير المالية

قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية ينظر لها الآن على أنها في حالة استقرار ونمو وتطوير .

 

وأضاف محمد معيط في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"،: "محدش هيجاملنا في الناحية المالية من المؤسسات الدولية التي ترتبط بالاقتصادات".

 

وتابع محمد معيط: "كلما تم العمل على ضبط الجوانب المالية؛ كلما تم السيطرة على جوانب الإنفاق، وزيادة مخصصات قطاعات مختلفة؛ من أجل إحداث التطوير اللازم".


وأكمل محمد معيط: "تحقيق فائض أولي؛ يعني أن الإيرادات تغطي كل المصروفات، بخلاف خدمة الدين، وتوفير فائض لتسديد جزء من خدمة الدين".

  

واستطرد محمد معيط: "للدفع بخطط استثمارات ضخمة في الدولة المصرية؛ نعمل على إحداث التوازن، من توفير تمويل تلك المشروعات ذات الأهمية، ومع توفير حياة كريمة للمواطن".

وزير المالية محمد معيط الاقتصاد مصر اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

وزير العدل: أخذنا ثأر شقيقى القاضي الشهيد محمد مروان بالعملية الشاملة في سيناء

محدش هيجاملنا.. وزير المالية: مصر ينظر لها الآن على أنها في حالة استقرار ونمو

الإتربي: مجلس الزمالك حضر المباراة لدعم الفريق.. ونعٍد بصرف المستحقات

رضا البلتاجي : هدف الزمالك الثالث غير صحيح.. وطرد طارق حامد تأخر 7 سنوات

السفير الفلسطيني: مبادرة إعادة الإعمار لها كل التقدير من الشعب والقوى السياسية

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين السيسي وبايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

معجزة إلهية.. طارق حامد يتصدر تويتر بعد طرده فى مباراة المصري

بن شرقي يعوض ما أهدره .. هدف رائع للزمالك في مرمى المصري

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ