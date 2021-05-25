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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

شريف الدسوقى
شريف الدسوقى

فى أول تعليق له بعد خضوعه لعملية جراحية، أدت إلى بتر ساقه؛ علق الفنان  شريف الدسوقى عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، على هذا الحادث الأليم. 

 

وكتب شريف الدسوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”: “قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شي” .

 

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، أسباب بتر ساق الفنان  شريف الدسوقى، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”. 

 

وكتبت بدرية طلبة: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل؛ علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعه والتحاليل؛ قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات، وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

بدرية طلبة تكشف أسباب بتر ساق شريف الدسوقي وتطورات حالته الصحية

بتر ساق الفنان شريف الدسوقي.. تفاصيل

ومنذ قليل، كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن تعرض الفنان شريف الدسوقى (سبعبع)، إلى عملية بتر في الساق، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

 

وكانت الفنانة بدرية طلبة، كتبت، عبر حسابها في وقت سابق، أمس،: “شريف دسوقي داخل العمليات كمان ساعة، دعواتكم من فضلكم”.


وفي منشور آخر لها، عادت وكتبت: “عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني أدم يفوق من البنج؛ يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف، ويقوي قلبك، ويتم شفاك على خير”.

الفنان شريف الدسوقي بدرية طلبة

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