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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعا لها ناشط مقتول.. العراق على موعد مع تظاهرات ضخمة ببغداد اليوم

صدى البلد

تتأهب العراق اليوم  لحدوث تظاهرات مركزية في العاصمة بغداد، تلبية لدعوة مسبقة كان قد أعلن عنها نائب رئيس اللجنة المركزية للتظاهرات إيهاب الوزني قبل اغتياله في 9 مايو الجاري.

وحسب ناشطين فإن تظاهرات مركزية  ستنطلق في بغداد،اليوم حيث تتجمع فيها كافة المحافظات التي شهدت احتجاجات في 2019 والتي استمرت إلى الآن بين فترة وأخرى.

وبحسب صحف عراقية قال ضياء الهندي عضو حركة امتداد المرشح عن محافظة كربلاء في الانتخابات التي من المؤمل أن تجري في أكتوبر القادم  فإن جموع المتظاهرين من كربلاء ستتجه نحو بغداد للمشاركة في تظاهرات مركزية كان قد دعا اليها "المغدور" إيهاب الوزني، لتشارك فيها كل المحافظات التي شهدت تظاهرات في السابق.

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وكشف الهندي عن مكانين للتجمع في بغداد، أحدهما في جانب الكرخ (ساحة النسور)، والآخر في جانب الرصافة (ساحة الفردوس)، مشيرا الى أنه تم تحديد هذه الأماكن بعيدا عن الجسور التي من الممكن أن تُقطع في وجه المحتجين، ليكن التجمع النهائي في ساحة التحرير من كلا الساحتين (النسور، الفردوس).

ومن المتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى بغداد من كافة المحافظات العراقية، وفقا لضياء الهندي، والذي صرح عن أبرز المطالب التي سترفع غدا في بغداد بالقول: "الكشف عن قتلة المتظاهرين، وإقالة حكومة كربلاء المحلية والقادة الأمنيين، وستكون هذه المطالب مدعومة من كافة محتجي المحافظات.

وتوقع الهندي أن لا تكون هناك انتخابات مبكرة"، لكنها إذا ماجرت فإن حركة امتداد تعلن عن استعدادها لخوض الانتخابات القادمة".

وقال عضو حركة امتداد إن "نائب رئيس اللجنة المركزية للتظاهرات المغدور إيهاب الوزني كانت وصيته أن يكون الزحف إلى بغداد يوم الـ25 من مايو قبل استشهاده".

وتحضر اللجنة المركزية لهذه التظاهرات، فرقا جوالة لإسعاف المتظاهرين، تحسبا لأي طارئ أو صدامات ممكن أن تحدث في احتجاجات الغد، وفقا للهندي، معتبرا أن الوضع مقلق جداً.

ودعا المتظاهرون إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدر من اللجنة المركزية، والتي تدور حول "الابتعاد عن العنف، وارتداء الكمامات، والتعاون مع القوات الأمنية".
 

العراق بغداد تظاهرات انتخابات مبكرة التظاهرات العاصمة بغداد

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