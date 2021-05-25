بعد بتر قدمه .. مي كساب توجه رسالة مؤثرة لـ شريف دسوقي

وجهت الفنانة مي كساب رسالة إلى الفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه .

وغردت مي كساب من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي : " ألف سلامه عليك يا #شريف_دسوقي وإن شاء الله تقوملنا بالسلامه وترجع تنور شغلك بإذن الله العلي الكريم " .

وكانت أعلنت الفنانة بدرية طلبة خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل. وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد.

وشاركت بدرية طلبة مع متابعيها على موقع فيسبوك أسماء الطاقم الطبي الذي أجرى العملية للفنان شريف دسوقي، قائلة:" شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف دكتورة أمل النجار دكتور سامي زقيلح اللي عمل العملية.. شكرا إسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة شكرا يا نورالسيد دكتور أشرف زكى الأستاذة نهال عنبر زميلنا مصطفى درويش أستاذ جمال العدل".

واستطردت:" بطمن حبايب شريف إنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة (التأهيل النفسي) علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله.