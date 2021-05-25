رانيا يوسف تتلقى لقاح كورونا

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي تتلقى لقاح كورونا، و علقت قائلة:"النهارده الحمد لله حصلت على دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر .. أنا سعيدة حقيقي بمجهود وزارة الصحة المصرية المبذول في التصدي لهذا الوباء، لازم كلنا نحصل على اللقاح ومحدش يخاف أو يسمع أي إشاعات وباذن الله مصر والعالم هنعدي الازمه دي علي خير#تحيا_مصر".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتيا خليفة.

مسلسل "ملوك الجدعنة" هو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.



وحول فكرة البطولة الثنائية التي تجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد، أوضح أحمد خالد موسى أن هذه التجربة شكلت حافزاً له كي يقدمهما بطريقة مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليهما فيها الجمهور.