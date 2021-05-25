لماذا الفطر الأبيض أخطر من الأسود ؟.. وهؤلاء الأكثر عرضة

تم الإعلان مؤخرًا عن الفطر الأسود باعتباره وباءً في أربع ولايات في الهند، وبعد أسابيع قليلة من قيام الفطر الأسود بإرهاب الناس، ظهرت تقارير عن أربع حالات من الفطر الأبيض في ولاية باتنا.

وحسب موقع “timesofindia”، إن الفطريات البيضاء أكثر خطورة من الفطريات السوداء، كما حذر الأطباء من أن التأخير في العلاج يمكن أن يؤدي إلى الوفاة ولذلك يجب التعامل معهم بمنتهى الجدية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الالتهابات الفطرية ليست جديدة، كل من الفطريات السوداء والبيضاء ناتجة عن الفطريات المخاطية، الموجودة بالفعل في بيئتنا.

الفطر الأبيض أكثر خطورة من الفطر الأسود

ما يجعل الفطريات البيضاء أكثر خطورة هو حقيقة أن لها تأثيرًا خطيرًا على الرئتين وكذلك أجزاء الجسم الأخرى، يمكن أن تصبح قاتلة وقد تؤثر على الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

يهاجم الفطر الأبيض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، أي لديهم مناعة منخفضة، والبيئات غير الصحية التي تحتوي على العفن تجعل الناس عرضة للإصابة بهذه العدوى الفطرية.

الأكثر عرضة للإصابة بـ الفطر الأبيض

الفطر الأبيض ليس معديًا ولكن قد يكون شخصًا آخر يعاني من نقص المناعة معرضًا للخطر ، حيث يمكن استنشاقها من قبل المريض، حتى مرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من السرطان وأولئك الذين يتناولون العلاج بالستيرويدات لفترات طويلة هم أكثر عرضة للإصابة بالفطريات البيضاء.