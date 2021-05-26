عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة موظف بالخانكة لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرَّحت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، بدفن جثة موظف، لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية؛ بعد توقيع الكشف الطبى عليه، لبيان سبب ،الوفاة وانتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما أمرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بالقليوبية، إخطارا، من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص فى العقد الخامس من عمره، في ترعة الإسماعيلية.

وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وبالفحص تبين انتشال جثة "م ص" 54 سنة مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، موظف، وجرى عمل إخطار لقسم الشرطة التابع له، والتواصل مع أهليته، وتم التعرف عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق؛ فأصدرت قراراتها المتقدمة.

اخبار محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية العثور على جثة السيطرة على حريق الخانكة

موضوعات متعلقة

إحالة المتهمين بذبح سائق توك توك فى القليوبية للمفتي

انتحار ربة منزل في الرياح التوفيقي لخلافات زوجية فى القليوبية

السجن المشدد 15 عاما للمتهم بهتك عرض طفل معاق ذهنيا فى القليوبية

توفي أثناء تأدية عمله.. أهالي طوخ في القليوبية يشيعون جثمان ضابط مرور القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

كيم كاردشيان ترفض دفع مرتبات العاملين بالمنزل

9 أماكن لا يسمح بوضع إعلانات أو لافتات بها.. تعرف عليها

لقائدي السيارات.. 15 نصيحة لتجنب الحوادث خلال الشبورة المائية صباحا

نهائي الدوري الأوروبي.. تاريخ اليونايتد يصطدم بطموح أول لقب قاري لـ فياريال

خدمات تهمك| درجات الحرارة اليوم.. الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض.. أهداف قانون صندوق الوقف الخيري

وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة بتصريحات جديدة.. شوقي يحسم جدل تعريب امتحان الجيولوجيا وتغيير نظام تنسيق الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ رانيا يوسف بفستان تايجر جريء .. فيديو

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ