التصريح بدفن جثة موظف بالخانكة لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية

صرَّحت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، بدفن جثة موظف، لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية؛ بعد توقيع الكشف الطبى عليه، لبيان سبب ،الوفاة وانتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما أمرت باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بالقليوبية، إخطارا، من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص فى العقد الخامس من عمره، في ترعة الإسماعيلية.



وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وبالفحص تبين انتشال جثة "م ص" 54 سنة مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، موظف، وجرى عمل إخطار لقسم الشرطة التابع له، والتواصل مع أهليته، وتم التعرف عليه.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق؛ فأصدرت قراراتها المتقدمة.