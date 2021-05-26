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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض آخر مسرحيات الفنان سمير غانم لما الزهر يلعب.. الجمعة

مسرحية لما الزهر
مسرحية لما الزهر يلعب

قررت منصة شاهد vip عرض آخر مسرحيات الفنان الراحل سمير غانم ، يوم الجمعة المقبلة الموافق 28 مايو . 

 

وكانت آخر أعمال سمير غانم قبل رحيله مسرحية الزهر لما يلعب التي قدمها خلال عام ٢٠٢٠، ولولا وفاته كان سيعاد عرضها خلال العام الجاري. 

 

الزهر لما يلعب من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وشارك في بطولتها شيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم. 
 

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يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة .

بوستر المسرحية

 

ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة ، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .

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