مجلس الأمن يوافق على إرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي وافق على إرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق.



وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن طلب الحكومة العراقية في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد اعتمد حتى 27 مايو 2022.



وأضاف الصحاف أن القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق.