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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يوافق على إرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي وافق على إرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق.


وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن طلب الحكومة العراقية في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد اعتمد حتى 27 مايو 2022.


وأضاف الصحاف أن القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق.

وزارة الخارجية العراقية المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية مجلس الأمن فريق أ ممي لمراقبة الانتخابات يونامي

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